أدى مسلمو إندونيسيا صلاة التراويح في مسجد الاستقلال في العاصمة جاكرتا للاحتفال ببداية شهر رمضان المبارك. وتجمع الآلاف من المصلين في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا بعد أن سمحت الحكومة باستخدام أماكن العبادة بكامل طاقتها. وقال أحد المصلين "بما أنه يُسمح لنا الآن بأداء صلاة جماعية كالتراويح فهذا ستعطي مزيدًا من القوة لصلواتنا حتى ينتهي الوباء في العالم قريبًا".

في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، بدأ المسلمون أتباع منظمة المحمدية صوم الشهر الكريم يوم السبت، في حين أن المنتسبين إلى حركة نهضة العلماء، أكبر جمعية إسلامية في البلاد استهلوا الشهر الفضيل الأحد.