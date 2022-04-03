ستمتع سكان طهران بأشعة الشمس السبت وذهبوا إلى الحدائق والساحات محلية للاحتفال بيوم الطبيعة٫ العيد الوطني في البلاد. هذا العام صادف اليوم، نهاية عطلة رأس السنة الإيرانية وأيضا اليوم الثالث عشر من نوروز. الفلسفة وراء المهرجان هي تجنب سوء الحظ المرتبط بالرقم 13 في بعض الثقافات من خلال عدم البقاء في الداخل في هذا اليوم.

في كوريا الشمالية، استمتع الكوريون بحمامات الينابيع الساخنة في منتجع في يانغدوك الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترًا من العاصمة بيونغ يانغ. تم افتتاح المنتجع في بداية العام 2020 ، ويضم منتجعات صحية داخلية وخارجية ومنحدرات للتزلج.