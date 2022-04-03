الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب "أمير"

تخلى الأخ غير الشقيق لملك الأردن عن لقبه الأميري الأحد، بعد عام من نزاع نادر داخل القصر أدى إلى وضعه رهن الإقامة الجبرية. وقال الأمير حمزة بن الحسين في رسالة على حسابه الرسمي على تويتر إنه تخلى عن لقبه لأن قيمه "لا تتماشى مع مناهج وتوجهات وأساليب مؤسساتنا الحديثة".

الملك عبد الله الثاني وحمزة كلاهما من أبناء الملك حسين، الذي حكم الأردن لما يقرب من نصف قرن قبل وفاته في عام 1999. وكان الملك عبد الله قد عين حمزة ولياً للعهد على خلافته لكنه جرده من اللقب في العام 2004.

اتهم العام الماضي الأمير حمزة بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة المتحالفة مع الغرب ووضع تحت الإقامة الجبرية في أبريل- نيسان الماضي. وقال القصر الملكي إن الأمير اعتذر الشهر الماضي عن دوره في المؤامرة المزعومة.