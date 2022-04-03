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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 في إطلاق نار في سكرامنتو الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
Rich Pedroncelli
Rich Pedroncelli   -   حقوق النشر  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserve

قالت إدارة شرطة مدينة سكرامنتو الأمريكية على تويتر إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب تسعة على الأقل في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.

وذكرت وحدة محلية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة جولدن 1 سنتر التي تقام فيها الحفلات الكبرى والتي يتخذ منها فريق ساكرامنتو كينجز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي مقرا له.

وقالت الشرطة إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت في أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار أو هويات الضحايا. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصا يصرخون ويركضون في الشارع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات بصورة مستقلة.

وتأتي الواقعة بعد ما يزيد بقليل على شهر واحد على قيام رجل بقتل أطفاله الثلاثة وشخص رابع بالرصاص قبل أن ينتحر في المدينة نفسها.