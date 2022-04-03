مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 في إطلاق نار في سكرامنتو الأمريكية

قالت إدارة شرطة مدينة سكرامنتو الأمريكية على تويتر إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب تسعة على الأقل في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.

وذكرت وحدة محلية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة جولدن 1 سنتر التي تقام فيها الحفلات الكبرى والتي يتخذ منها فريق ساكرامنتو كينجز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي مقرا له.

وقالت الشرطة إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت في أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار أو هويات الضحايا. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصا يصرخون ويركضون في الشارع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات بصورة مستقلة.

وتأتي الواقعة بعد ما يزيد بقليل على شهر واحد على قيام رجل بقتل أطفاله الثلاثة وشخص رابع بالرصاص قبل أن ينتحر في المدينة نفسها.