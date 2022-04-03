فيديو: بدء التصويت بانتخابات ستحدد مصير 12 عاماً من حكم أوربان للمجر

افتتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد أبوابها لبدء انتخابات برلمانية مجرية تشير التوقعات إلى احتمال فوز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، أحد أطول الزعماء في أوروبا بقاء في السلطة، فيها وتمديد فترة حكمه التي بدأت قبل 12 عاما بمساعدة سيطرة حكومته القوية على وسائل الإعلام الحكومية.

وقلبت الحرب في أوكرانيا خطط أوربان وأجبرته على مناورات صعبة في الداخل بعد أكثر من عقد من العلاقات الوثيقة مع موسكو.

وتشير الاستطلاعات إلى أن تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب أصبح الآن على مسافة قريبة من حزب فيدس الحاكم بزعامة أوربان. وأظهر أحدث استطلاع حصول حزب فيدس على 39 في المئة مقابل 36 للمعارضة في حين أن خُمس الناخبين لم يقرروا بعد الحزب الذي سيصوتون له.

وصور زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي (49 عاما) الانتخابات على أنها اختيار للمجريين بين الشرق والغرب. وقال إن أوربان حول المجر نحو روسيا مما أدى إلى تآكل الحقوق الديمقراطية وإبعاد المجر عن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه.

وصور أوربان (58 عاما) نفسه على أنه مدافع عن المصالح المجرية برفضه عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسيين.

واتهم أوربان معارضيه بمحاولة إقحام المجر في الحرب الأوكرانية، وهو ما ينفيه المعارضون.

وقال أوربان على صفحته على فيسبوك يوم الجمعة إن "اليسار وقع اتفاقية مع الأوكرانيين. وإذا فازوا ستبدأ شحنات الأسلحة (إلى أوكرانيا)، وسوف يغلقون صنابير الغاز ويدمرون الاقتصاد".

وحذر أوربان اليوم على فيسبوك من أن "الشيوعيين" يصوتون في الانتخابات، داعياً أنصاره لانتخابه من أجل الانتصار عليهم.

ولم يستخدم أوربان حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد روسيا رغم أنه قال إنه لا يتفق معها. وسمحت حكومته بنشر قوات من حلف شمال الأطلسي في المجر حيث أشار استطلاع في 2021 إلى تأييد الناس لعضوية الحلف بنسبة 80 في المئة.

وأيد أوربان قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنه حظر شحن الأسلحة من الأراضي المجرية قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تشكل خطرا أمنيا.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.