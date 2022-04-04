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الإكوادور

مقتل 12 سجينا على الأقل في أعمال تمرد في سجن بالإكوادور

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بقلم:  يورونيوز
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سجن في الإكوادور.
سجن في الإكوادور.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قالت حكومة الإكوادور الأحد إن ما لا يقل عن 12 سجينا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال عنف عصابات في أحد السجون، في حلقة جديدة من أعمال العنف في سجون الدولة الواقعة على جبال الأنديز.

أسفرت أعمال العنف في سجون الإكوادور، التي تقول الحكومة إنها مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.

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وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو للصحفيين إن المواجهات في سجن إل توري بمدينة كوينكا وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وأضاف أن السجناء كانوا يحاولون بسط هيمنتهم داخل السجن. وأوضح قائلا "هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا".

المصادر الإضافية • رويترز