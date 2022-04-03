الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يعلن فوزه في الانتخابات

حقق زعيم صربيا ألكسندر فوتشيتش فوزا ساحقا في الانتخابات العامة الأحد، ما يمهد الطريق لفوزه بولاية رئاسية جديدة وتمديد حكمه المستمر منذ نحو عقد في هذه الدولة في منطقة البلقان.

وأعلن فوتشيتش في خطاب الفوز "لقد نلت 2,245,000 صوت في الجولة الأولى، وهذه هي الجولة الأولى"، مشيرا إلى أنه حصد قرابة 60 بالمئة من الأصوات.

ويتوقع أن يأتي تحالف "متحدون من أجل النصر" المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 12.9 بالمئة من الأصوات، بينما يأتي الحزب الاشتراكي الصربي في المركز الثالث بنسبة 11.6 بالمئة من الأصوات.