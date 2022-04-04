بسبب مشهد "زنا المحارم" في مسلسل "دنيا تانية".. انتقادات على مواقع التواصل ومنع عرض الحلقة الأولى

يبدو أن قرارات المنع لا تزال تطارد المسلسلات في موسم رمضان 2022، فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" من بطولة الفنانة ليلى علوي لأنه يحتوي على مشاهد "زنا المحارم".

وفي إطار يجمع بين الدراما والتشويق، تحكي قصة المسلسل عن مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم تتعرض لصدمة نفسية بعد غرق ابنها وفقدان ابنها الثاني النطق عقب وفاة أخيه، الأمر الذي يدفع بها إلى اتهام زوجها حسام والطلاق منه خاصة بعد اكتشاف خيانته لها مع أختها.

اعتراض النقابة

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إن سبب الوقف يعود إلى عدم حصول منتجي المسلسل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وقرارهم إذاعته من خلال التحايل، فضلا عن المشاهد غير الأخلاقية.

وأكد "الأعلى للإعلام" بأنه لن يتوانى عن تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، في بيان رسمي نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما أنه طالب جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص.

جدل على مواقع التواصل

أثار عرض الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية"، من بطولة النجوم ليلى علوي ومجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم، جدلا كبيرا في مصر بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

ووصف مدير "الإيسيسكو" السابق، عبد العزيز التويجري، على أحداث المسلسلات العربية بأنها "ساقطة وتدعو إلى الرذيلة"، معتبرا أنها تستهدف قيم المجتمعات العربية.

واستنكر محمد مشاركة نقيب الفنانين، أشرف زكي، في بطولة مسلسل تم وقف أول حلقة منه بسبب مشهد غير لائق.

كما عبرت ماغي عن رفضها من عرض مسلسلات تتضامن مشاهد غير لائقة في شهر رمضان.

رد صناع المسلسل

أصدرت أسرة العمل بيانا أكدت فيه احترامها مبادئ المجتمع، مشيرة إلى احترامها لجهاز الرقابة والمجلس الأعلى للإعلام، إلا أنها شددت على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استنادا على نهاية الحلقة الأولى فقط، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.

وردت النجمة الكبيرة ليلى علوي على الجدل حول المسلسل، خلال مكالمة هاتفية على قناة "العربية"، بقولها إنها تحترم كل الآراء وتحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، مشيرة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات "ولا يصح إلى الصحيح في الآخر".

وقالت الفنانة مي سليم، التي تشارك بطولة المسلسل مع ليلى علوي للمرة الثانية بعد مسلسل "هي ودافنشي" عام 2016: "إن المشهد الذي يتحدث عنه البيان كان صادما وليس جريئا أو خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلسل"، معربة عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل في أقرب وقت.

بدورها، أوضحت شبكة قنوات ​النهار​ في بيان حرصها على القيم والمبادئ والأعراف المجتمعية، وقررت حذف المشهد الذي اعترضت عليه الرقابة على المصنفات الفنية من مسلسل "​دنيا تانية​"، وجاء الحذف في الحلقة المعادة وكذلك من السوشيال ميديا وجميع منصات المحطة.