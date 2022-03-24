حملة لوقف عرض مسلسل "من شارع الهرم" الكويتي بسبب راقصة مصرية.. غضب مبكر أم انتقاد مشروع؟

منذ طرح منصة شاهد VIP البرومو الرسمي لمسلسل "من شارع الهرم" الكويتي، السبت، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتغريدات غاضبة تطالب بإيقاف عرضه.

وبالرغم من أن فيديو البرومو لم يكشف كل أحداث أو قصة المسلسل واقتصر على إظهار مشهد قصير للفنانة نور الغندور، التي تلعب دور راقصة من مصر تسأل فيه بعض الرجال عن ولاعة لتشعل السيجارة، إلا أن عددا من رواد منصات التواصل اعتبروا أن أحداث المسلسل تسيء بشكل كبير إلى المرأة المصرية.

والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، بطولة هدى حسين، نور الغندور، خالد البريكي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالمحسن القفاص.

مطالبات بإيقاف المسلسل

أطلق الناشطون وسم #وقف_مسلسل_من_شارع_الهرم_الى للمطالبة بوقف المسلسل بعدما نشرت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي للعمل.

فيما صرحت الممثلة المصرية أيتن عامر في تغريدة عبر حسابها الرسمي أن دور المسلسل عُرض عليها سابقا و"لا يتعرض لمصر بسوء"، مطالبة بعدم التسرع في الأحكام.

دفاع عن مصر والمصريات

ودافع صانع المحتوى الكويتي، محمد الظفيري، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على تويتر عن مصر قائلا إن "اسم المسلسل مستفز لأنه يحتوي على تسمية "شارع الهرم" (في إشارة إلى مصر)". وأضاف أنه لا يجب إهانة دول أخرى عن طرق المسلسلات ويجب التحدث عن المجتمعات الأخرى باحترام، "لكن أسهل شيء في الدنيا هو الجهل وقلة الأدب" على حد تعبيره.

وركز بعض النشطاء على تسليط الضوء على أسماء سيدات مصريات تركن بصمة فارقة في مجالات مختلفة، مثل الكابتن الطيار لطيفة النادي التي كانت أول امرأة تحصل على إجازة الطيران في الوطن العربي عام 1933.

المواطن الخليجي في الدراما المصرية

كتب أحمد الميموني، عضو في جمعية حقوق الإنسان في الكويت، أن السينما المصرية لطالما أظهرت المواطن الخليجي في أدوار بشعة ولم يتم حينها الاعتراض. في المقابل يعتبر أنه يجب تقبل إدراج دور راقصة مصرية في مسلسل خليجي.

وشاركته حنان الحمد في الرأي إذ اعتبرت أن السينما المصرية "شوهت سمعة المواطن الخليجي" في الأفلام وأظهرته في أدوار "الثري الغبي".

وردت بطلة المسلسل هدى حسين على الانتقادات التي طالت المسلسل قائلة إنه "ترند" ودعاية إيجابية للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل عرضه، مؤكدة أنه لا توجد أي إساءة إلى الشعب المصري.