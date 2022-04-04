نشرت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، فيديو لمقاتلات حربية قالت إنها من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 وهي تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني في سياق "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 24 فبراير/ شباط.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، فيديو لمقاتلات حربية قالت إنها من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 وهي تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني في سياق "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 24 فبراير/ شباط.
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