Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

وزير فرنسي يرجح فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا الأربعاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
euronews_icons_loading
صورة أرشيفية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي
صورة أرشيفية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي   -   حقوق النشر  AFP

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا يوم الأربعاء بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية.

وقال بون لإذاعة آر.إف.أي يوم الثلاثاء "من المحتمل تبني فرض العقوبات الجديدة غدا"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن واردات الغاز والفحم من روسيا.

نفت روسيا أي مزاعم تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا. وقال مبعوثها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستقدم "أدلة عملية" إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء لإثبات عدم تورط قواتها في أعمال وحشية.