الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا وأوكرانيا ترجح اكتشاف مزيد من ضحايا الغزو

الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا وأوكرانيا ترجح اكتشاف مزيد من ضحايا الغزومحادثة
خطط الولايات المتحدة وأوروبا يوم الثلاثاء لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال اكتشاف المزيد من القتلى في المناطق التي سيطر عليها الغزاة الروس.
وانسحبت القوات الروسية من بلدات في شمال العاصمة كييف الأسبوع الماضي فيما تحول هجومها إلى جنوب أوكرانيا وشرقها. واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدات دمرتها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أسابيع، ومنها بوتشا، حيث تناثرت جثث مدنيين في الشوارع.
وأثارت صور مروعة لمقبرة جماعية في بوتشا وجثث مقيدة لأشخاص أُطلقت النار عليهم من مسافة قريبة غضبا دوليا يوم الاثنين. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، وتعهدت واشنطن وألمانيا وفرنسا بفرض عقوبات جديدة على موسكو.
ونفت روسيا أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين وقالت إنها ستقدم "أدلة عملية" في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء تثبت عدم ضلوع قواتها في هذه الأعمال.
وإليك آخر التطورات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
بريطانيا: القوات الأوكرانية استعادت مناطق رئيسية في الشمال
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق رئيسية في الشمال، مجبرة القوات الروسية على الانسحاب من مناطق حول تشيرنيهيف وشمال العاصمة كييف.
وأفادت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر بأن من المرجح أن يستمر القتال على مستوى منخفض في مناطق مستعادة حديثا، لكنه يتراجع بشدة هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.
وأضافت الوزارة أن العديد من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا من المرجح أن تحتاج لإعادة تجهيز وتجديد كبيرة قبل أن يكون بمقدورها إعادة الانتشار للمشاركة في العمليات بشرق أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.
بايدن يدعو إلى "محاكمة في جرائم حرب" ضد روسيا بعد العثور على جثث في بوتشا الأوكرانية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين إلى "محاكمة في جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هذه الجرائم لا ترقى في نظره إلى "إبادة جماعية".
وقال بايدن للصحافيين "علينا أن نجمع المعلومات" بشأن ما حصل في بوتشا و"يجب أن تكون لدينا التفاصيل كاملة" من أجل "أن تكون لدينا محاكمة في جرائم حرب".
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتبر ما حصل في البلدة الأوكرانية جريمة إبادة جماعية قال بايدن "كلا، أعتقد أنّها جريمة حرب".
كما جدّد الرئيس الأمريكي التأكيد على أنّه سيفرض "عقوبات إضافية" على روسيا.
زيلينسكي يلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي
أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي الإثنين أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.
وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة في تغريدة على تويتر إنّ "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا".
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تتمكّن البعثة من توضيح ما إذا كان زيلينسكي سيخاطب مجلس الأمن بكلمة مسجّلة مسبقاً أو مباشرة على الهواء.
وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا غزو بلاده في 24 شباط/فبراير.