الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا وأوكرانيا ترجح اكتشاف مزيد من ضحايا الغزو

خطط الولايات المتحدة وأوروبا يوم الثلاثاء لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال اكتشاف المزيد من القتلى في المناطق التي سيطر عليها الغزاة الروس.

وانسحبت القوات الروسية من بلدات في شمال العاصمة كييف الأسبوع الماضي فيما تحول هجومها إلى جنوب أوكرانيا وشرقها. واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدات دمرتها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أسابيع، ومنها بوتشا، حيث تناثرت جثث مدنيين في الشوارع.

وأثارت صور مروعة لمقبرة جماعية في بوتشا وجثث مقيدة لأشخاص أُطلقت النار عليهم من مسافة قريبة غضبا دوليا يوم الاثنين. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، وتعهدت واشنطن وألمانيا وفرنسا بفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ونفت روسيا أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين وقالت إنها ستقدم "أدلة عملية" في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء تثبت عدم ضلوع قواتها في هذه الأعمال.

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