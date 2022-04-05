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أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة"

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي   -   حقوق النشر  AP Photo

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة.

وقال إن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية".

وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.