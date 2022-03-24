مصائبُ قوم عند قوم.. قميص زيلينسكي يحقق أرباحا على منصات أمازون

اختار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ارتداء قميص صيفي باللون الزيتي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر شباط/ فبراير الماضي رغم البرد القارص في أوكرانيا.

وشوهد الرئيس الشاب مرتديا ذلك القميص في أغلب خطاباته التي توجه بها أمام الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الكندية والأوروبية، مما جعل "تي شيرت" بمثابة "أيقونة" وفقا لتاجر يدعى واين لديه متجر افتراضي على منصة أمازون.

ويقول واين الذي عرض القمصان على متجره باسم "تي شيرت زيلينسكي" مشيرا إلى أنه ينوي التبرع للشعب الأوكراني بنصف الأرباح التي يجنيها خاصة وأن مبيعاته قد بدأت بالزيادة فعلا بعد خطاب زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي.

وحصل واين على أرباح بحوالي 3 آلاف دولار منذ أسبوع، وكانت أغلب المبيعات من الولايات المتحدة.