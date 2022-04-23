زيلينسكي يندد بقرار غوتيريش "غير المنطقي" التوجه إلى موسكو قبل كييف

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "غير المنطقي" زيارة موسكو الثلاثاء قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحفي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية "من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ثم إلى أوكرانيا"، معربا عن أسفه "للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب". وأضاف "الحرب في أوكرانيا، لا جثث في شوارع موسكو. سيكون من المنطقي أن يذهب أولا إلى أوكرانيا، لرؤية الناس هناك، وتداعيات الاحتلال". وأكد أن أكثر من ألف مدني قتلوا في منطقة كييف وحدها. ويعتزم الأمين العام أيضا لقاء موظفي الأمم المتحدة لمناقشة زيادة المساعدات للأوكرانيين.

ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

وكان الكرملين أكّد أنّ غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث يلتقي بوتين، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعث غوتيريش الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى بوتين وزيلينسكي طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، هُمّشت الأمم المتحدة في الصراع بسبب انقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: موسكو، واشنطن، باريس، لندن وبكين.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريش وزيلينسكي منذ بدء الحرب وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 آذار/مارس. ولم يردّ بوتين على مكالمات غوتيريش الهاتفية أو يتواصل معه، منذ أن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الغزو الروسي انتهاك لميثاق المنظمة الدولية.