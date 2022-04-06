شاهد: أوباما وبايدن يلتقيان في البيت الأبيض للترويج لقانون الرعاية الصحية

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزيارة "نائبه" السابق والرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن في البيت الأبيض. وقال أوباما إنه "من الجيد أن أعود"، في إشارة إلى أول زيارة له للبيت الأبيض منذ خمس سنوات.

وقام بايدن بتوقيع أمر تنفيذي لتشريع باراك أوباما الخاص بالرعاية الصحية حيث أشاد الرئيس السابق بقانون الرعاية الصحية الذي وصف إقراره بأنه "ذروة" الفترة التي قضاها في المنصب. وقال أوباما "إذا كان بإمكانك أن تمنح ملايين الناس تغطية صحية وحماية أفضل، فهذه وفق قول أمريكي شهير، صفقة كبيرة جدا". وأشاد بايدن بأوباما على قيادته لقانون الرعاية الصحية. وتعدّ زيارة أوباما، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، إلى البيت الأبيض فرصة لإحياء الزخم الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي.