تستمر في مقبرة ليتشاكيف في لفيف الثلاثاء عملية دفن جنود أوكرانيين قتلوا أثناء المعارك في أماكن مختلفة من البلاد.

تحت الأمطار، قام العشرات من أقارب وأصدقاء الجنود في القوات المسلحة الأوكرانية بدفن الرقيب أندري كوستيف، 37 عاماً، والجندي فيكتور ماركوف، 52 عاماً، اللذان قُتلا مؤخراً أثناء القتال، وتم ذلك بصمت مهيب.

من بين آخر ضحايا الحرب فولوديمير روراك، 31 عاماً، الذي توفي في الحرب في 14 مارس/ آذار. تقوم ابنته البالغة من العمر عاماً واحدا بتقبيل صورة له على عند قبره برفقة والدتها تيتيانا روراك، 25 عاماً.