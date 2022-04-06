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دفن الجندي تيريشكو فولوديمير البالغ من العمر 44 عامًا في مقبرة ليتشاكيف في لفيف غربي أوكرانيا ، الاثنين 4 أبريل 2022

تستمر في مقبرة ليتشاكيف في لفيف الثلاثاء عملية دفن جنود أوكرانيين قتلوا أثناء المعارك في أماكن مختلفة من البلاد.

تحت الأمطار، قام العشرات من أقارب وأصدقاء الجنود في القوات المسلحة الأوكرانية بدفن الرقيب أندري كوستيف، 37 عاماً، والجندي فيكتور ماركوف، 52 عاماً، اللذان قُتلا مؤخراً أثناء القتال، وتم ذلك بصمت مهيب.

من بين آخر ضحايا الحرب فولوديمير روراك، 31 عاماً، الذي توفي في الحرب في 14 مارس/ آذار. تقوم ابنته البالغة من العمر عاماً واحدا بتقبيل صورة له على عند قبره برفقة والدتها تيتيانا روراك، 25 عاماً.

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