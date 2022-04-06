شاهد: لحظة وصول المغربي زكريا الزيرك الحائز على لقب الدورة الثالثة عشر لمنشد الشارقة

توج الشاب المغربي زكريا الزيرك بلقب "منشد الشارقة" في دورته الثالثة عشر، من تنظيم تلفزيون الشارقة،التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو ما يعزز هيمنة المغرب على هذه البطولة العربية حيث فاز كل من ياسين الأشهب وشعيب فضيل في النسختين السابقتين.

وأقيمت السهرة الختامية لبرنامج "منشد الشارقة" على مسرح المجاز، لاختيار المتأهلين والفائز الأول في الدورة الـ13 من البرنامج الإنشادي الأبرز في العالم، والذي يجمع نخبة من نجوم الإنشاد في العالم العربي.

وتقدم الزيرك في السهرة الختامية التي شهدت تأهل 6 منشدين عرب، على المنشد الأردني أحمد سمرين الذي حل في المركز الثاني والمنشد الجزائري أصيل جابر صاحب المركز الثالث.

وعند وصوله إلى مطار الرباط في المملكة المغربية، قال الزيرك: "وصلنا بخير وحملنا اللقب بجدارة واستحقاق". وتابع "كانت المنافسة قوية للغاية لكن بالمثابرة يمكننا تحقيق أحلامنا".

وقال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة: "مع وصول منشد الشارقة إلى تصفياته النهائية، نختتم دورة متميزة تضاف إلى سجل الإنجاز الكبير للبرنامج الإنشادي الذي شكل نقلة نوعية في الفنون الهادفة، وأبرز نجوماً تفوقوا بإبداعهم الراقي، وأدائهم المثالي، وأحال مسرح المجاز خلال سهراته الفنية إلى فضاء إبداعي خلاق، يثري أجندة الشارقة بالمنصات الرائدة التي تلتقي تحت سقف الكلمة الجميلة، وترسخ مكانة الفنون الراقية في تكريس الأخلاق والقيم السامية".