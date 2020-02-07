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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2020

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2020
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أ ف ب
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انطلقت الدورة العاشرة من "مهرجان أضوء الشارقة 2020" في إمارة الشارقة بالإمارات العربية. وأضيء عدد من المباني الشهيرة في الإمارة بألوان براقة ومبهرة في عروض فنية صممها فنانون من مختلف انحاء العالم.

وتشهد فعاليات المهرجان إقبالاً لافتا من الجمهور بالإضافة إلى حضور عدد من النجوم العالميين للإستمتاع بمشاهدة العروض الجديدة في أخر نسخ المهرجان.

ويدمج هذا الحدث بين إبداع الفن وعراقة تراث الإمارة.

وقال عايد الزيتوني وهو زائر من سوريا " لقد فوجئت بهذا العرض، إنه عرض جديد أراه للمرة الأولى. إنّه يتضمن الكثير من التعبيرات الجميلة وهو فن جديد. والزوار قادرون على رؤية مثل هذا الفن لكن لا يمكنهم القيام به في بلدهم، مع العلم أنّ لدينا أشياء جميلة أخرى هناك."

وقال أبانوب صالح وهو مصري مقيم في الشارقة: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها المهرجان. كان العرض خارق للعادة وهي المرة الأولى التي أرى فيها الأنوار تضيء مبنى بأكمله. لقد اندهشت بصراحة."

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