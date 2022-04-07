وسائل إعلام: قتيلان وستة جرحى على الأقل في هجوم بإطلاق الرصاص بتل أبيب

ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بإطلاق الرصاص في تل أبيب الخميس قالت الشرطة إن منفذه إرهابي. فيما ذكرت مصادر صحية عن وقوع قتيلين على الأقل في هذا الهجوم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم بوسط المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في عدة أماكن مختلفة وإنها تعالج عددا من الأشخاص. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة حرجة.