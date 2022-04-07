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وسائل إعلام: قتيلان وستة جرحى على الأقل في هجوم بإطلاق الرصاص بتل أبيب

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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الدفاع المدني في موقع الحادث في تل ابيب
الدفاع المدني في موقع الحادث في تل ابيب   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بإطلاق الرصاص في تل أبيب الخميس قالت الشرطة إن منفذه إرهابي. فيما ذكرت مصادر صحية عن وقوع قتيلين على الأقل في هذا الهجوم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم بوسط المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في عدة أماكن مختلفة وإنها تعالج عددا من الأشخاص. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة حرجة.