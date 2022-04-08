بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.. القوات الاسرائيلية تقتل منفذ هجوم تل أبيب

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح الجمعة، أنها قتلت منفذ الهجوم الذي وقع الخميس في وسط مدينة تل أبيب بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل مختبئا بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب. وأضاف أن المهاجم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار، وعرفه بأنه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت متأخر من مساء يوم الخميس، في بداية عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل، دخل المهاجم حانة في شارع رئيسي في تل أبيب وفتح النار، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة قبل فراره من مكان الحادث.

وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطارته في جميع أنحاء المدينة.