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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: حملة في نيويورك لتفكيك خيم المشردين والشرطة تعتقل بعضهم

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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ضابط شرطة يقف بجوار خيمة في مخيم صغير للمشردين في نيويورك، الأربعاء 6 أبريل 2022
ضابط شرطة يقف بجوار خيمة في مخيم صغير للمشردين في نيويورك، الأربعاء 6 أبريل 2022   -   حقوق النشر  Seth Wenig/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

فككت الشرطة في ولاية مانهاتن مخيمًا للمشردين على أحد الأرصفة وقام أفرادها أيضا باعتقال عدد منهم في هذه العملية، بعد عدم موافقة أي من المشردين على الانتقال إلى أحد ملاجئ المدينة.

يقول جوني غريما، الذي ظل بلا مأوى منذ عامين: "هناك أشياء عنيفة تحدث في الملاجئ، مثل الطعن".

غريما الذي اعتقلته الشرطة قال أيضا: "إن الأمر خطير هنا في الشارع لكن أقل خطورة من الملاجئ، من يريد أن يعيش هكذا في خطر دائم؟".

عضو مجلس مدينة نيويورك كارولينا ريفيرا قالت إن مكتب العمدة اتخذ قرارا باستخدام هذا التكتيك لإبعاد المشردين من الشوارع، في الوقت الذي يجب التركيز فيه على حلول ملموسة.

وأضافت ريفيرا أعتقد أنه هذا اهدار للموارد، هذا عرض مبالغ فيه وغير مقبول يأتي في وقت نخفض فيه من ميزانيات الإسكان.

أصبحت هذه المشاهد شائعة في نيويورك، حيث يريد عمدة المدينة الجديد، إريك آدامز، إلى إزالة جميع هذه المواقع.