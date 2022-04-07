شاهد: حملة في نيويورك لتفكيك خيم المشردين والشرطة تعتقل بعضهم

فككت الشرطة في ولاية مانهاتن مخيمًا للمشردين على أحد الأرصفة وقام أفرادها أيضا باعتقال عدد منهم في هذه العملية، بعد عدم موافقة أي من المشردين على الانتقال إلى أحد ملاجئ المدينة.

يقول جوني غريما، الذي ظل بلا مأوى منذ عامين: "هناك أشياء عنيفة تحدث في الملاجئ، مثل الطعن".

غريما الذي اعتقلته الشرطة قال أيضا: "إن الأمر خطير هنا في الشارع لكن أقل خطورة من الملاجئ، من يريد أن يعيش هكذا في خطر دائم؟".

عضو مجلس مدينة نيويورك كارولينا ريفيرا قالت إن مكتب العمدة اتخذ قرارا باستخدام هذا التكتيك لإبعاد المشردين من الشوارع، في الوقت الذي يجب التركيز فيه على حلول ملموسة.

وأضافت ريفيرا أعتقد أنه هذا اهدار للموارد، هذا عرض مبالغ فيه وغير مقبول يأتي في وقت نخفض فيه من ميزانيات الإسكان.

أصبحت هذه المشاهد شائعة في نيويورك، حيث يريد عمدة المدينة الجديد، إريك آدامز، إلى إزالة جميع هذه المواقع.