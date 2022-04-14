مهاجر سوري يساعد شرطة نيويورك في اعتقال منفذ عملية مترو الأنفاق في بروكلين

ساعد مهاجر سوري شرطة مدينة نيويورك في التعرف على فرانك جيمس منفذ عملية قطار الأنفاق في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء والتي أسفرت عن إصابة 30 شخصا.

وكانت الشرطة تبحث عن جيمس منذ 24 ساعة كما طلبت من سكان نيويورك عبر رسالة "طارئة" على هواتفهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين.

وتعرف السوري زاك طحان، البالغ من العمر21 عاما، على المشتبه به من خلال إحدى الكاميرات الأمنية وقال للصحفيين الذين تجمعوا في المنطقة إنه كان يعمل في إحدى المتاجر في منهاتن عندما انتبه أن المشتبه به قد ظهر على شاشة الكاميرا أمامه وأضاف: " قلت لنفسي أووه إنه ذلك الرجل، يجب أن نمسك به وركضت خلفه في الشارع وطلبت من الناس الابتعاد عنه."

وأضاف طحان إنه يحرص على "سلامة الجميع، لأن الناس طيبون والحياة جميلة". واختتم حديثه بالقول: "أنا من سوريا.. أنا من نيوجيرسي".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يعيش طحان في الولايات المتحدة منذ 5 أعوام .

ونشرت صحف أمريكية مقاطع فيديو لعملية الاعتقال مرافقة بتصريحات زاك، كما انتشرت تغريدات شكر تحت هاشتاغ #ThankYouZack.