انتحار كاهن في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية

أعلنت أبرشية اللاذقية وتوابعها الأربعاء انتحار الكاهن جورج رفيق حوش في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية. وقالت الأبرشية في بيان "أنهى الخوري جورج رفيق حوش حياته وذلك بإطلاق النار على نفسه داخل كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم". وتابع البيان أن "هذا التصرف المستغرب جاء نتيجة ضغوطات نفسية ومادية واجتماعية متراكمة".

ودعت الأبرشية في بيانها "نلتمس من جميع أبنائنا المؤمنين أن يقاربوا هذا الحادث المؤلم بروح الصلاة إلى أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية ويتم الدفن".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان انتحار الأب الخوري جورج رفيق حوش بإطلاق النار على نفسه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية. وقالت الداخلية أنه "ورد إخبار إلى قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول إقدام الكاهن جورج رفيق حوش المولود في 1956 بإطلاق النار على نفسه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس".

وتابع البيان "على الفور تم إرسال دورية من القسم والأدلة الجنائية من فرع الأمن الجنائي ولدى وصولهم للمكان شوهد المذكور جالس على كرسي ضمن الكاتدرائية ومصاب بطلق ناري في الصدر والمسدس ملقى على الأرض بجواره".

وأضاف البيان "حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين سبب الوفاة صدمة نازفة نتيجة الطلق الناري النافذ بالصدر باتجاه الظهر. ومن خلال التحقيق باشراف قائد شرطة محافظة اللاذقية بالذات تبين إقدام الكاهن على إطلاق النار على نفسه من مسدسه الخاص عيار 7.5 مم بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية، حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك".

ولد الأب جورج رفيق حوش في العام 1956 وعمل لسنوات بكاتدرائية مار جرجس التي تسمى أيضا كنيسة جاورجيوس وهي من أشهر كنائس اللاذقية و أضخمها.

سميت على اسم القديس جاورجيوس اللابس الظفر ولم تحدد فترة بناؤها. جددت الكاتدرائية في العام 1848 بسبب تصدعات كبيرة وأعيد تجديد عمليات البناء فيها في العام 1940 خلال فترة المطران تريفن راعي أبرشية اللاذقية.