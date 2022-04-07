وسم "الماتش يتعاود" يتصدر في الجزائر منذ أسبوع للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

أطلق نشطاء جزائريون وسم "الماتش يتعاود" على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون، بعد هزيمة المنتخب الوطني بنتيجة 1ـ2 في إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

ولا تزال الحملة الإلكترونية مستمرة منذ الأسبوع الماضي وسط اتهامات الجماهير والمسؤولين بوجود أخطاء من الحكم الغامبي باكاري غاساما، كان أهمها عدم صحة هدف منتخب الكاميرون ما تسبب في تغيير نتيجة اللقاء الكروي.

نشر محمد تغريدة قال فيها إن المنتخب الجزائري "يعاني من ظلم كبير، 4 ركلات جزاء وهدف غير مسموح به".

واستذكر مستخدم آخر مثال عام 2018 عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المونديالية، بسبب خطأ تحكيمي بعد أن انتهت المباراة بفوز جنوب أفريقيا (2-1).

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف"، الخميس الماضي، عن تقديمه طعنا أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الحكم غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون.

وجاء في البيان أن "الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

وأوضح "الفاف" في تغريدة نشرها، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على تويتر أن الطعن ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري.

وقد أعلن رئيس الاتحاد الجزائري، شرف الدين عمارة، استقالته بعد إخفاق المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، قائلا "الإقصاء كان بمثابة نهاية حلم. 10 ثوان فصلت بيننا وبين حلمنا، هذه كرة القدم في بعض الأحيان تكون قاسية".

في حين، لا يزال الغموض يكتنف مصير المدرب الوطني للمنتخب جمال بلماضي، بالرغم من أنه يحظى بدعم جماهيري واضح، خاصة بعد قوله إنه سيعيد التفكير بمستقبله مع المنتخب في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة.

يذكر أن منتخب الكاميرون خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم من الجزائر، بعد هزيمته في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي 2-1 في إياب الملحق الإفريقي، ليعوض خسارته في دوالا بهدف.