بعد أكثر من أسبوع من إعلان موسكو أنها ستركز قواتها في شرق أوكرانيا، انسحبت القوات الروسية إلى حد كبير من كييف ومناطق الشمال، بما في ذلك مدينة تشيرنيهيف المحاصرة.

أدى تغيير تركيز روسيا إلى إغاثة مدينة تشيرنيهيف، وهي مدينة بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا مع بيلاروس والتي تم تطويقها وعزلها لأسابيع.

وتركت القوات الراحلة وراءها مبان متصدعة وسكان مصابين بصدمات نفسية.

واصطف العشرات للحصول على الطعام وحفاضات الأطفال والأدوية يوم الخميس في مدرسة محطمة تعمل الآن كنقطة توزيع للمساعدات.