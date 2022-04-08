شاهد: العاهل المغربي الملك محمد السادس يستضيف رئيس الوزراء الإسباني على مائدة إفطار رمضان

أقام الملك محمد السادس الخميس مأدبة إفطار رمضانية تكريما لضيفه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي بدأ زيارة للمملكة المغربية. اعتبره رئيس الوزراء استضافته على مائدة إفطار الملك "لفتة رمزية وصداقة تظهر عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها".

وقال المغرب الخميس إنه سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع إسبانيا، منهيا على ما يبدو أزمة دبلوماسية بعد أن دعمت مدريد الرباط في مسألة السيادة على الصحراء الغربية. واعتبرت إسبانيا أن هذا اللقاء يشير إلى "بداية مرحلة تاريخية بين البلدين".