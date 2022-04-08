استطلاع: قفزة في شعبية بوتين بعد غزو أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي نشرته الجمعة هيئة استطلاعات الرأي التي تديرها الدولة أن نسبة الروس الذين يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين ارتفعت إلى 81.6 بالمئة من 67.2 بالمئة قبل أن يأمر القوات الروسية بدخول أوكرانيا.

وتسبب الغزو في نزوح أكثر من عشرة ملايين أوكراني عن ديارهم ومقتل وإصابة الآلاف وتدمير عدد من المدن، كما دفع الغرب إلى فرض عقوبات كاسحة على روسيا سينتج عنها انخفاض مستوى معيشة الروس.

وأشارت الهيئة إلى إن 78.9 في المئة ممن شاركوا في أحدث استطلاع للرأي قالوا إنهم يؤيدون إجراءات بوتين مقابل 64.3 في المئة في آخر استطلاع رأي قبل بدء ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة".

وانخفضت نسبة من لا يؤيدون إجراءاته إلى 12.9 في المئة مقابل 24.4 في المئة قبل الغزو.