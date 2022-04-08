ظهور الإعلامي باسم يوسف في مسلسل "الاختيار3" يقسم آراء الجمهور المصري

لا يزال مسلسل "الاختيار" في جزئه الثالث يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد ظهور الإعلامي المصري باسم يوسف في الحلقة الرابعة منه.

وتناول مشهد المسلسل لقطة من برنامج الإعلامي أحمد موسى وحلقة سابقة قدمها باسم يوسف خلال حكم الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ينتقد فيها انقطاع الكهرباء بطريقته الكوميدية التي اشتهر بها.

آراء متباينة

انقسم رواد منصات التواصل بين رافض لظهور باسم يوسف في المسلسل ومؤيد له لكونه جزءا مهما من تلك الفترة لا يمكن التغاضي عنه، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك واعتبروا أنه ساهم في حدوث الانقلاب العسكري قبل أن يقرر الجيش المصري التخلص منه.

وتساءل الروائي والكاتب المصري عمار علي حسن عن مكان تواجد باسم يوسف الآن، لكونه مستقر حاليا في الولايات المتحدة ويمنع عليه دخول مصر.

واستنكر كريم عرابي من ازدواجية النظام المصري الذي أشاد بيوسف عندما انتقد جماعة الإخوان المسلمين ومنعه من دخول البلد بشكل نهائي عندما "خطرت له خاطرة إنه يعترض على العسكر".

فيما اعتبر مستخدم آخر على موقع فيسبوك أن باسم يوسف كان "من أقوى الأصوات التي حركت الملايين ضد الإخوان"، مشيرا إلى أنه كان "أول واحد ضحوا به".

يذكر أن الإعلامي المصري باسم يوسف تناول حكم مرسي لمصر في برنامجه بشكل ساخر وكوميدي، ولاقت حلقاته متابعة هائلة في مصر والعالم العربي وحازت على ملايين المشاهدات.

وقد حقق مسلسل الاختيار نجاحا ملحوظا في موسميه الأول والثاني، ويشارك في دور البطولة الفنان كريم عبد العزيز للمرة الثانية بعد تقدميه بطولة الجزء الثاني من المسلسل، بينما ظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، في الجزء الأول والذي لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة.

كما يجمع المسلسل لأول مرة أهم الوجوه على الساحة الفنية في مصر، من بينهم النجم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وخالد الصاوي، وغيرهم.