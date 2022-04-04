نقل الوقائع بمصداقية أو تغيير لملامحها التاريخية؟ مسلسل "الاختيار 3" يثير الجدل في مصر

قد يكون من السابق لأوانه الحديث بشكل مفصل عن مسلسلات شهر رمضان 2022، إلا أن أخبار بعض هذه الأعمال اكتسحت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الجدل، ولعل أهمها مسلسل "الاختيار 3" للمخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان.

ويبدو أن صناع المسلسل تمكنوا بنجاح من ضمان مقعد على ساحة موسم رمضان الدرامي من خلال سرد فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يطيح الجيش بحكمه عقب تظاهرات حاشدة، وما أعقب ذلك من تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

كما تمحورت تعليقات النقاد المصاحبة للجزء الجديد على "كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" ـ كما جاء في البرومو الدعائي ـ من خلال شخصيات رئيسية، مثل الرئيس الراحل محمد مرسي ووزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وإخوانية مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول المسلسل أحداث عام 2013 الذي شهد انطلاق الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو/حزيران، على الرغم من أن الجزء الثاني قد تطرق لهذه الحقبة الممتدة بين عامي 2013 و2020.

انتقادات

تبدأ أحداث مسلسل "الاختيار 3"، الذي يشارك فيه نجوم مصر "صف أول"، من أغسطس/آب 2012 عندما كان عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي نفس الفترة التي شهدت تولي الإخوان مناصب عليا في الدولة المصرية.

وانتقد الممثل المصري المعارض عمرو واكد الجزء الثالث من المسلسل واصفا إياه بـ"الكوميديا"، مشيرا إلى أنه يزور الحقائق التاريخية.

وأثارت تغريدة واكد ردود فعل عديدة، حيث أيد بعض النشطاء على مواقع التواصل كلامه فيما رأى آخرون أن الجمهور يقارن الشخصيات الحقيقية وقدرة الممثلين على تجسيدها أكثر من التركيز على الحبكة الدرامية والأحداث.

وقال محمود جمال، باحث في الدراسات العسكرية والأمنية، إن عمل الجيوش يقتصر على حماية البلاد وليس إقامة النوادي والتدخل في الاقتصاد والمسلسلات، مشيرا إلى "تزييف الحقائق وخداع الشعوب".

فيما علق الإعلامي المصري معتز مطر على تجسيد الممثل ياسر جلال لدور السيسي بقوله إن السحر انقلب على الساحر "ليصبح المسلسل كوميديا سمجا".

إشادات

أثار مسلسل "الاختيار 3" ردود فعل واسعة منذ أن بدأ عرضه في رمضان، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بأداء الممثل ياسر جلال الذي يلعب دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصف الكاتب هاني سالم المسلسل بالممتع والكاشف والموثق "لكوارث وجرائم الجماعة الإرهابية"، كما أشاد بالدور الذي لعبه الممثل ياسر جلال.

وأعربت الصحفية المصرية ياسمين محفوظ عن إعجابها بالمسلسل والدور الذي يجسد شخصية الرئيس المصري السيسي.

وأشاد عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي بـ"الكاريزما" التي يتميز بها أبطال المسلسل هذا العام، وهم: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا، وإيمان العاصي، وعبدالعزيز مخيون، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل.

بدوره، قال الممثل المصري أمير كرارة، بطل الجزء الأول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الجمعة، إنه يحب مسلسل الاختيار، متابعا: "بقى الحاجة الأساسية للمشاهدة، والجزء الثالث إن شاء الله يكسر الدنيا".