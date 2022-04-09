الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر المستجدات لحظة بـ لحظة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر المستجدات لحظة بـ لحظةمحادثة
زيلينسكي يطلب "ردا عالميا شديدا" بعد مجزرة كراماتورسك
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "ردا عالميا شديدا" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.
وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثا عن الهجوم الصاروخي الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".
وأضاف "نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه".
واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب "فظاعة مروعة" بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها "جريمة ضد الإنسانية".
بايدن يتصل برامافوزا بعد امتناع جنوب افريقيا عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا بعد يوم من امتناع بلاده عن التصويت على قرار بتعليق عضوية روسيا في هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بسبب غزوها لأوكرانيا.
وكان رامافوزا الذي تعرضت حكومته لانتقادات لرفضها إدانة الغزو الروسي قد شن هجوما في اليوم السابق على مجلس الأمن ووصفه بأنه "بالٍ" ويحتاج الى إصلاح شامل.
وبعد ساعات كانت جنوب إفريقيا من ضمن 58 دولة امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقابا لها على غزوها أوكرانيا.
وهذه هي المرة الثالثة التي تمتنع فيها جنوب افريقيا عن التصويت على قرارات متعلقة بهذه الحرب.
دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة بعد أن حملت روسيا مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصا على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين الفارين من خطر هجوم روسي في شرق البلاد.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونيتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمد على المدنيين. وقدر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص.
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحادث الذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انصمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.