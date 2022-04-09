شيع فلسطينيون اليوم السبت أحمد السعدي الذي قُتل خلال عملية شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية، جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل السعدي وعدد من الجرحى، بعد يومين على هجوم تل أبيب الذي نفذه فلسطيني من المخيم وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.