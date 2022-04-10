مصدر: الجزائر قد تزود إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا

قال مصدر بقطاع الغاز لرويترز يوم الأحد، إنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.

و المنتظر أن يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الجزائرية يوم الاثنين لبحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال مصدر حكومي إن دراغي سيصطحب معه وفدا من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني.

وصدرت الجزائر 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عام 2021.

وتمد الجزائر بالغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة للبحر المتوسط وفي ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وهناك أيضا خط الأنابيب عبر المتوسط (TransMed) بطول 2000 كيلومتر والذي يربط الجزائر بإيطاليا وتعد الجزائر اليوم ثاني أكبر مصدر للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا مباشرة.

في 1 أغسطس/آب 2019، تم تجديد عقد اتفاق بين الجزائر و إيطاليا لمدة 10 سنوات.