الدولة الألمانية تتولى الإشراف بشكل مؤقت على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية

ستتولى الدولة الألمانية الإشراف موقتاً على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية نظراً "لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة" و"لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين"، حسبما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الإثنين.

وستصبح الوكالة الفدرالية للشبكات، التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن فرع "غازبروم جيرمانيا" حتى 30 أيلول/سبتمبر، بعدما كانت شركة غازبروم المالك الوحيد له.

غير أن المجموعة الروسية أعلنت الجمعة "انسحابها" من هذا الفرع، من دون أن توضح على الفور هوية المسؤول الجديد عنه، ما تسبب بغموض حول مصير هذا الفرع في ظلّ نزاع حول الغاز الروسي.

وتدير فروع شركة "غازبروم" منشآت مهمة لتخزين الغاز والوقود في ألمانيا. ويملك فرع "غازبروم جيرمانيا" بدوره عدة فروع في المملكة المتحدة وسويسرا وجمهورية تشيكيا.

وقال هابيك خلال مؤتمر صحافي "تقوم الحكومة بما يلزم لضمان تزويد ألمانيا بالطاقة، وذلك يتضمّن عدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين".

وأوضح وزير الاقتصاد، أن "حقوق تصويت أصحاب غازبروم جيرمانيا قد نُقلت إلى الوكالة الفدرالية للشبكات التي يمكنها اتخاذ جميع القرارات الضرورية لضمان تزويد" البلاد بالطاقة.

وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت الجمعة في بيان، أنها "وضعت حدًا في 31 آذار/مارس لمشاركتها في غازبروم جيرمانيا ولمجموع أصولها" في الفرع، من دون إعطاء تفاصيل حول الملكية الجديدة.

لكن برلين أشارت إلى أنها "اطلعت" على معلومات مفادها أن كيانات "غير واضحة الأصل" استحوذت على الشركة، الأمر الذي كان يجب إعلام الحكومة به، وأن ثمة "رغبة في تصفية" غازبروم جيرمانيا.

ودفع "عدم اليقين بشأن ملكية" غازبروم جيرمانيا وضرورة "ضمان تزويد ألمانيا بالطاقة" بالوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي.