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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يحذر الهند من زيادة واردات الطاقة الروسية

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف- رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتحدث خلال القمة الرباعية إلى الرئيس جو بايدن، 24 ايلول 2021
صورة من الارشيف- رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتحدث خلال القمة الرباعية إلى الرئيس جو بايدن، 24 ايلول 2021   -   حقوق النشر  Evan Vucci

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الإثنين في وقت أوضحت فيه الولايات المتحدة أنها لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد "سيواصل الرئيس بايدن مشاوراتنا الوثيقة بشأن عواقب الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية".

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، الذي زار الهند في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة لن تضع أي "خط أحمر" للهند بشأن وارداتها من الطاقة الروسية، لكنها لا تريد أن ترى "زيادة سريعة" في المشتريات.

وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن الهند اشترت ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط الخام الروسي منذ أن غزت أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة في أعقاب العقوبات الغربية على الكيانات الروسية وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله.

وذكر البيت الأبيض أن هذا الاجتماع سيسبق الاجتماع الوزاري "الأمريكي الهندي 2 + 2" بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ووزيري الشئون الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانى جايشانكار وراجناث سينغ.

المصادر الإضافية • رويترز