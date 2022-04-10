شاهد مروحيات عسكرية روسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن "طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52... دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عسكريين أوكرانيين للتعليق. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من صحة النبأ.

وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية.

ولم يتم تحديد مكان وتوقيت الهجوم.