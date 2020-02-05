روسيا ستبدأ تزويد الهند بمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" العام المقبل

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مسؤول في الجهاز الفدرالي للتعاون التقني والعسكري اليوم، الأربعاء، إن روسيا ستسلم الدفعة الأولى من نظام "إس 400 تريومف" الدفاعي الجوي إلى الهند في نهاية 2021.

وقال فلاديمير دروجوف خلال مؤتمر صحافي على هامش "معرض الدفاع 2020" الدولي الذي يقام في الهند "الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الجوي إس 400 تريومف ستسلّم إلى الهند بحلول نهاية 2021 كما هو متفق عليه".

وأضاف دروجوف أن تدريب المختصين في الهند سيبدأ قبل بداية التسليم.

وكانت موسكو ونيودلهي وقعتا في العام 2018 على عقد عسكري ستسلّم بموجبه موسكو الجيش الهندي خمس منظومات دفاعية جوية من طراز "إس-400 تريومف" وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 5 مليارات دولار.

2018 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء بينهما في Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP YURI KADOBNOV

ومن المقرر أن تستلم الهند آخر دفعة من المنظومة في النصف الأول من العام 2025.

وكانت موسكو وأنقرة وقعتا على صفقة مشابهة سابقاً، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت تعليق مشاركة الحليف التركي في منظمة حلف شمال الأطلسي ببرنامج المقاتلات إف-35.

غير أن مصادر روسية ذكرت منذ فترة أن أنقرة وموسكو تعملان على إبرام صفقة أخرى من أنظمة الدفاع الجوية نفسها.