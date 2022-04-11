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مظاهرات منددة بالحرب في أوكرانيا في المكسيك

سار العشرات من المكسيكيين الأحد من النصب التذكاري لملاك الاستقلال الشهير في مكسيكو سيتي إلى السفارة الروسية للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا. وحمل المتظاهرون علمًا أوكرانيًا يزيد طوله عن 30 مترًا قبل أن يتجمعوا أمام السفارة حيث استلقوا على الأرض في عرض لتمثيل ضحايا الحرب. ردد المتظاهرون النشيد الوطني الأوكراني وظلوا خارج السفارة الروسية لعدة ساعات مرددين هتافات تطالب بإنهاء الأعمال العدائية.

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