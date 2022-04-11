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لبنان

شاهد: مواطنون روس في بيروت يجتمعون حول حرف Z دعماً للحرب الروسية على أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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مواطنون روس في بيروت في وقفة تضامنية مع "العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا
مواطنون روس في بيروت في وقفة تضامنية مع "العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا   -   حقوق النشر  أ ف ب

تجمع الروس في بيروت حول الحرف "Z" المضاء بالشموع، واعتصموا لدعم العمل العسكري لبلدهم في أوكرانيا. يقول ألكسندر روداكوف، السفير الروسي في لبنان: "أحياناً يتحقق السلام من خلال الصراع".

ويرمز الحرف إلى ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، ويرسم على العربات المدرعة والآليات والطائرات التابعة للجيش الروسي.

وكان قد تظاهر في الشهر الماضي رعايا أوكرانيون يعيشون في لبنان ومؤيدون لهم في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، تعبيراً عن معارضتهم للغزو الروسي لأوكرانيا.

المصادر الإضافية • ا ف ب