الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر المستجدات لحظة بـ لحظة

أكّدت منظمة الصحّة العالمية الخميس، أنّ أكثر من مئة هجوم استهدفت الخدمات الصحية في أوكرانيا، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي إنّه "حتى اليوم تحقّقت منظمة الصحّة العالمية من 103 هجمات على الخدمات الصحية، مع 73 قتيلاً و51 جريحاً، بينهم عناصر طبية ومرضى"، معرباً عن أسفه لهذه الحصيلة "القاتمة".

و89 من هذه الهجمات المؤكّدة طالت مؤسسات صحية والبقية عربات نقل غالبيتها سيارات إسعاف.

الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على واردات الفحم الروسي

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس حظراً على واردات الفحم الروسي وقرر أيضاً إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضدّ موسكو، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد.

كما تنص هذه الحزمة "الكبيرة للغاية" على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذه العقوبات الجديدة بعد اكتشاف عشرات الجثث لمدنيين نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية.

بروكسل تقترح زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار نصف مليار يورو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس أنّ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح تخصيص نصف مليار يورو إضافي لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكّداً "دعمه" لهذا الاقتراح.

وقال ميشال في تغريدة على تويتر "بمجرد الموافقة سريعاً على هذا الاقتراح، ستصل قيمة الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي لمعدات عسكرية لأوكرانيا إلى 1,5 مليار يورو".

وأعرب رئيس المجلس الذي يضم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل عن "الشكر والدعم" لهذا الاقتراح.