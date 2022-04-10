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قبرص

شاهد: التوتر في مدينة قبرصية بعد احتكاكات بين أشخاص مؤيدين لأوكرانيا وقافلة داعمة لروسيا

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بقلم:  يورونيوز
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صورة للحشود
صورة للحشود   -   حقوق النشر  ebu

توترت الأجواء يوم السبت في مدينة ليماسول، في أقصى الجنوب الغربي لقبرص بعد أن وصل عشرات الأوكرانيين إلى نقطة انطلاق قافلة مؤيدة لروسيا. وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة لولا تدخل الشرطة التي سارعت لمنع نشوب أي مواجهات بين الطرفين.

ورسم الأوكرانيون علم بلادهم باللونين الأزرق والأصفر على طول الطريق إضافة إلى ملامح الجثث البشرية وحاول بعضهم نزع الأعلام الروسية عن السيارات.

وفي المقابل انطلقت قافلة السيارات الاحتجاجية الداعمة لروسيا من لارنكا وانضمت إلى المشجعين المتمركزين في ليماسول خارج الاستاد الرياضي.