بلغاريا تلغي قيود كوفيد لقوات حلف الأطلسي والزائرين من دول تشمل مصر‭ ‬وإسرائيل

قالت وزارة الصحة البلغارية الثلاثاء إن بلغاريا ستسمح لقوات حلف شمال الأطلسي والزائرين من بعض الدول المجاورة بالدخول دون إبراز أي أوراق تتعلق بفيروس كورونا ابتداء من يوم 13 أبريل- نيسان الجاري.

ورفعت الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي جميع قيود كوفيد في الداخل منذ بداية الشهر بما في ذلك ارتداء الكمامات داخل المباني العامة وذلك مع تراجع أعداد الإصابات.

وستسمح الدولة، بدخول قوات حلف شمال الأطلسي من الدول الأعضاء الأخرى في الحلف أراضيها دون إبراز أي شهادات تتعلق بكوفيد. ويسعى الحلف حاليا لتعزيز جناحه الشرقي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن بلغاريا ستطبق نفس القاعدة على المسافرين إليها من جاراتها مقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وتركيا وكذلك على الزائرين من المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وإسرائيل ومصر.