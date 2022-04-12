الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول تنفيذ عملية طعن في عسقلان

أردت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء فلسطينياً طعن شرطياً في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل، وفق ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويّته. لكن الرجل أخرج سكيناً وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحاً النار عليه".

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم وهو فلسطيني، قُتل.

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا منذ بداية مارس/ آذار الماضي، في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن السبت عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين قتل خلالها فلسطيني وجرح 12 شخصا آخرين بأعيرة نارية.

وأعلن نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة سماحه لقوات الأمن الإسرائيلية "بالحرية الكاملة للتحرك" بعد الهجمات من أجل "القضاء على الإرهاب".