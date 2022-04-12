شاهد: خبراء متفجرات أوكرانيون يفجرون ألغاماً محظورة دولياً خلفها الجيش الروسي وراءه

نفذ خبراء متفجرات تابعون للقوات العسكرية الأوكرانية، الإثنين، عمليات تهدف إلى إزالة ألغام مضادة للأفراد، ألقتها القوات الروسية على شرق مدينة خاركيف، عبر الجو.

وقام عمال الإنقاذ وطواقم الهدم والشرطة بتطويق المنطقة أثناء عملية إزلة الألغام.

وأظهرت بعض لقطات الفيديو أعلاه ألغاماً أرضية محرمة دولياً، تشبه إلى حد ما الأنابيب المعدنية، وتقول وكلة أسوشييتد برس الأميركية إن سعتها تقدر بثلاثة أرطال من المواد المفتجرة.

واستخدمت الولايات المتحدة آخر ألغام أرضية مضادة للأفراد خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991.

في عام 1997، فُرض حظر على الألغام المضادة للأفراد القابلة للنشر على نطاق واسع من قبل 164 دولة، بما في ذلك أوكرانيا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت أواخر آذار/مارس إن القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا استخدمت الألغام المضادة للأفراد المحظورة في منطقة خاركيف الشرقية.

وحدد تقنيون أوكرانيون مختصون بالتخلص من الذخائر المتفجرة وجودها في 28 مارس/آذار 2022.

ومن المعروف أن روسيا تمتلك هذا النوع من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتي قد تقتل وتشوه الأفراد عشوائياً في نطاق 16 متر بحسب الخبراء. ولا تمتلك أوكرانيا هذا النوع من الألغام الأرضية ولا نظم نشرها.

ولا تعد روسيا بين الدول الـ164 التي صادقت على معاهدة 1997.