شاهد: هولندا تطلق مهرجان التوليب التي ستزين الفاتيكان خلال عيد الفصح

عمت أسرة مليئة بأزهار التوليب الملونة والزنابق والزهور الأخرى ممرات حديقة كيوكينهوف للزهور الشهيرة في هولندا. يستمتع الزوار بأشعة الشمس الدافئة في الربيع وهم يتجولون في المروج المشذبة. خلال الموسمين الماضيين، ظلت بوابات المتنزه مغلقة جراء انتشار المخاوف بشأن كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا. واقتصرت عملية متابعة مصابيح التوليب تتحول إلى زهرة على المزارعين والموظفين الآخرين.

كان الثلاثاء يوم تعبئة شحنة من الزهور التي ستزين الفاتيكان في عيد الفصح. وتنقل أسقف روتردام الكاثوليكي، هانز فان دن هند، إلى الحديقة لمباركة الأزهار قبل نقلها. وفي العضة الموجزة التي قدمها بالمناسبة، قال فان دن هند إن الزهور تمثل السلام في إشارة إلى النزاع في أوكرانيا.

تنتظر حديقة كيوكينهوف حوالي 700000 زائر هذا العام. ينخفض هذا الرقم بحوالي النصف مقارنة بـ 1.5 مليون زائر في العام 2019.

تتوفر الحديقة على حوالي 75000 من مختلف أصناف الزهور كالأقحوان والزنابق والنرجس البري والزعفران. كما تخصص أيضًا مكانا لصناعة بعض الزهور من خلال عمليات التلقيح الاصطناعي.

يعرض مئة من مزارعي بصيلات الزهور أفضل مجموعاتهم في كيوكينهوف، ويقدم 500 آخرين أجمل أزهارهم. افتتحت حديقة كيوكينهوف بواباتها للجمهور في 24 مارس- أذار الماضي على أن تنتهي هذه المظاهرة في 15 مايو- أذار المقبل.