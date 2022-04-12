زيلينسكي يحث أوروبا على فرض عقوبات على النفط الروسي ويتهم العسكريين الروس بارتكاب عمليات اغتصاب

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا.

وقال زيلينسكي أيضا في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الليتواني إن روسيا رحلت مئات الآلاف من المناطق الأوكرانية المحتلة لـ "معسكرات تصفية". وأضاف أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت "فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا".

اغتصاب

هذا وندد زيلينسكي ب"مئات من عمليات الاغتصاب" التي سجلت في مناطق احتلها الجيش الروسي وشملت "فتيات قاصرات وأطفالا يافعين".

وأضاف "في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها. ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة".

وتابع "آلاف وآلاف الضحايا. مئات حالات التعذيب. ما زلنا نعثر على جثث في المجاري والأقبية".

وتابع الرئيس الأوكراني "تم تسجيل مئات من حالات الاغتصاب، شملت فتيات قاصرات وأطفالا يافعين، وحتى رضيع! مجرد الحديث عن ذلك يثير الخوف".

وذكر من دون الخوض في التفاصيل، فيديو أرسله على حد قوله عسكري مظلي أو عنصر في الأجهزة الخاصة الروسية، يصوّر "ما يفعله بهذا الرضيع، وكيف يعذبه".

ردّ الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بتأثر قائلا "من المستحيل ببساطة تخيل فظائع أكبر: تحدث الرئيس زيلينسكي اليوم عن طفل يتعرض للاغتصاب".

وتؤيد شهادات أوردتها وسائل إعلام مخاوف المنظمات غير حكومية تحدثت عن مؤشرات على استخدام الاغتصاب "سلاح حرب".

وقالت امرأة أوكرانية لوكالة فرانس برس إن عسكريين روسيين اغتصباها بعد أن علما أنها زوجة عسكري أوكراني.