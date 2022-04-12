زيلينسكي يحذر من إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني الإثنين إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات شديدة وإضافية على موسكو.

وأشارت تقارير غير مؤكدة الإثنين إلى استخدام أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بجنوب أوكرانيا، وأعلنت بريطانيا من جهتها أنها تحقق في هذه المسألة.

وقال زيلينسكي "نتناول هذا بمنتهى الجدية". ولم يشر إلى أن أسلحة كيميائية استُخدمت بالفعل.

وقال "أود أن أذكر زعماء العالم بأن احتمالية استخدام الجيش الروسي أسلحة كيميائية نوقشت بالفعل. وكان ذلك يعني بالفعل في ذلك الوقت أنه كان من الضروري أن يكون هناك رد فعل أقوى وأسرع على العدوان الروسي".

واشنطن لا يمكنها تأكيد التقارير في الوقت الراهن

كتب بترو أندريوشينكو، وهو مساعد لرئيس بلدية ماريوبول، عبر قناته على تلغرام أن التقارير عن هجوم كيميائي لم تتأكد وأنه يتوقع أن تتوافر في وقت لاحق تفاصيل وتوضيحات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعلم بالتقارير.

وقال كيربي: "لا يمكننا التأكيد في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب... هذه التقارير، إن صحت، مقلقة للغاية وانعكاس للمخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب في أوكرانيا، منها الغاز المسيل للدموع الممزوج بعناصر كيميائية".

تحول الغزو الروسي، الذي قتل الآلاف وشرد الملايين، من أطراف كييف إلى شرق أوكرانيا، إذ تشير التوقعات إلى هجوم ضخم هناك. وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن فرض مزيد من العقوبات على روسيا من الخيارات المطروحة.

وقال زيلينسكي: "حان الوقت لإعداد هذه العقوبات بطريقة تجعلنا لا نسمع حتى كلمات عن أسلحة دمار شامل من الجانب الروسي... فرض حظر على النفط الروسي لا مفر منه. وأي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لا تؤثر على النفط ستستقبلها موسكو بابتسامة".

بريطانيا تحقق في صحة التقارير

أعلنت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية الإثنين أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وكتبت تراس في تغريدة على تويتر "هناك تقارير مفادها أنّ القوات الروسية قد تكون استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكّان ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقّق من التفاصيل".

وشدّدت الوزيرة على أنّ "أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه".