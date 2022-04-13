تيم كوك ينتقد محاولات تقييد عمل متجر تطبيقات "آبل" الإلكتروني

حمل رئيس "آبل" تيم كوك الثلاثاء على محاولات ضبط المتجر الإلكتروني التابع للمجموعة الأميركية العملاقة (آب ستور)، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدد خصوصية مستخدمي هواتف "آي فون".

وخلال قمة "الجمعية الدولية لمتخصصي الخصوصية" في واشنطن، سعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إرغام "آبل" على السماح لمستخدمي هواتف "آي فون" بتحميل تطبيقات محمولة من خارج متجرها "آب ستور".

وخلال قمة "الجمعية الدولية لمتخصصي الخصوصية" في واشنطن، سعى كوك إلى حشد الدعم في وقت يسعى مسؤولون سياسيون في الولايات المتحدة وخارجها، إلى إرغام "آبل" على السماح لمستخدمي هواتف "آي فون" بتحميل تطبيقات محمولة من خارج متجرها "آب ستور".

وقال كوك "نحن قلقون للغاية من التشريعات التي من شأنها نسف حماية الخصوصية وسلامة الخدمات"، لافتاً إلى أن "المخاطر التي نواجهها لا تقوّض بياناتنا فحسب بل أيضاً حريتنا كبشر".

وتخوض المجموعة الأميركية العملاقة نزاعاً قضائياً مع "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت" والتي سعت إلى التحايل على قواعد "آب ستور" متهمة "آبل" بممارسة سياسة احتكارية على صعيد شراء الأصول والخدمات من متجرها الإلكتروني.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أرغمت قاضية فدرالية "آبل" على السماح بنظام دفع بديل في متجرها الإلكتروني، لكنها اعتبرت أيضاً أن "إبيك غايمز" لم تنجح في أن تثبت انتهاك "آبل" لقوانين المنافسة.

وتخوض الشركة أيضاً نزالاً مع هيئات ناظمة أوروبية عدة.

واعتبر كوك أن السماح لمستخدمي "آبل" بأن "يحمّلوا يدوياً" تطبيقات من متاجر إلكترونية خارج متجر "آب ستور" من شأنه السماح بالالتفاف على مسار التحقق المعتمد في "آبل" والرامي لمنع الفيروسات والحد من جمع البيانات.

وأضاف "هذا يعني أن شركات تسعى إلى استغلال بيانات ستتمكن من كسر قواعدنا بشأن حماية الخصوصية وتوجيه مستخدمينا من دون علمهم وبإرادتهم".

وتابع كوك قائلاً "سيسمح ذلك أيضاً لجهات سيئة النية بتجاوز ترسانتنا من تدابير حماية الخصوصية، من خلال وضع هذه الجهات على احتكاك مباشر مع مستخدمينا".

ويتهم منتقدو "آبل" الشركة بأنها صممت متجرها الإلكتروني "آب ستور" على قياسها من خلال الاستحواذ على نسبة كبيرة من قيمة العمليات المالية التي تحصل عبره، وأيضا عبر ممارسة رقابة مشددة على مطوري التطبيقات.