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ألمانيا

اعتقال 4 من شبكة يمينية معارضة لقيود كوفيد بتهمة "تحضير اعتداءات" في ألمانيا

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الألمانية في إيزيناتش بألمانيا.
عناصر من الشرطة الألمانية في إيزيناتش بألمانيا.   -   حقوق النشر  Martin Wichmann TV/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

أعلن القضاء الألماني الخميس اعتقال أربعة من أعضاء شبكة يمينية متطرفة في تيار مناهض لقواعد مكافحة كوفيد، كانوا "يخططون لاعتداءات عنيفة" في ألمانيا ولخطف "شخصيات عامة".

وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس إن كارل لوترباخ، وزير الصحة الديمقراطي الاشتراكي كان أحد أهدافهم.

وأوضح مكتب المدعي العام في كوبلنز وشرطة راينلاند بالاتينات في بيان مشترك أن هذه الشبكة المسماة "الوطنيون المتحدون" تهدف إلى تدمير "النظام الديمقراطي الألماني".

المصادر الإضافية • أ ف ب