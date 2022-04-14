اعتقال 4 من شبكة يمينية معارضة لقيود كوفيد بتهمة "تحضير اعتداءات" في ألمانيا

أعلن القضاء الألماني الخميس اعتقال أربعة من أعضاء شبكة يمينية متطرفة في تيار مناهض لقواعد مكافحة كوفيد، كانوا "يخططون لاعتداءات عنيفة" في ألمانيا ولخطف "شخصيات عامة".

وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس إن كارل لوترباخ، وزير الصحة الديمقراطي الاشتراكي كان أحد أهدافهم.

وأوضح مكتب المدعي العام في كوبلنز وشرطة راينلاند بالاتينات في بيان مشترك أن هذه الشبكة المسماة "الوطنيون المتحدون" تهدف إلى تدمير "النظام الديمقراطي الألماني".