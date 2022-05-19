إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في شمال ألمانيا وتوقيف المهاجم

أصيب شخص بإطلاق نار صباح الخميس في مدرسة في بريمرهافن في شمال ألمانيا وتم توقيف المهاجم، كما قالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث أو هوية المصاب، فيما تحقيقات الشرطة مستمرة.

ولفتت الشرطة إلى أن المصاب ليس تلميذا ونقل إلى المستشفى.

وبسحب صحيفة "بيلد"، الضحية هي امرأة وقد أصيبت بجروح خطرة.

وأفادت الصحيفة أن مهاجما آخر مشتبها به هرب وأنه مسلح بقوس ونشاب. لكن الشرطة قالت إنها تحقق في ما إذا كان هناك أكثر من مهاجم واحد.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق النار وقع في صالة لويد للألعاب الرياضية.

وتابعت الشرطة في تغريدة "التلاميذ في صفوفهم مع مدرّسيهم" والوضع في المدرسة "تحت السيطرة".

في نفس الوقت قالت صحيفة نورد 24 الإلكترونية إن طالبة اتصلت بالشرطة بعدما سمعت صوت إطلاق الأعيرة النارية وإن الطلاب تحصنوا في فصولهم الدراسية.

في كانون الثاني/يناير، قُتل طالب وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار في جامعة هايدلبرغ (جنوب غرب). ثم انتحر المهاجم البالغ 18 عاما في الحرم الجامعي.